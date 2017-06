Nill De Pauw heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend bij Zulte Waregem. Hij verlaat de Franse eersteklasser Guingamp na twee seizoenen.

Zaterdag maakte Guingamp al bekend dat de vleugelspeler naar het Regenboogstadion trekt. Voor zijn periode in de Ligue 1 was de voormalige belofte-international een vaste pion bij Lokeren (2008-2015).

"Dit voelt als terugkomen in het vertrouwde nest. Na twee moeilijke seizoenen met weinig speelminuten ben ik enorm gelukkig om voor deze ambitieuze club te kunnen spelen", verklaart de 27-jarige De Pauw. "Toch hou ik goeie herinneringen over aan mijn tijd in Frankrijk. Guingamp is een mooie club met fantastische supporters en ik heb er ook veel opgestoken. Ik heb geen spijt van mijn keuze."

"De interesse was er al in januari, toen al gaf Zulte Waregem - en Francky Dury in het bijzonder - mij het gevoel dat ze mij echt wilden. Ik wil vooral voetballen, speelminuten verzamelen en plezier beleven op het veld. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er hopelijk een superseizoen van te maken, met Europees voetbal én de strijd om Play-Off 1", besluit De Pauw.

Na Sandy Walsh en Ben Reichert is De Pauw, die met Lokeren tweemaal de Beker van België won, de derde inkomende transfer bij Zulte Waregem voor volgend seizoen.