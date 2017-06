KV Kortrijk heeft vrijdagavond de komst van twee spelers van Zulte Waregem aangekondigd. Verdediger Bryan Verboom en middenvelder Christophe Lepoint maken de oversteek vanuit het Regenboogstadion.

Lepoint tekende een contract voor drie seizoenen in Kortrijk, Verboom wordt in eerste instantie gehuurd. Al bedongen de Kortrijkzanen wel een aankoopoptie.



Voor Lepoint is Kortrijk al de vijfde club in de Jupiler Pro League. Eerder was hij in de hoogste klasse actief bij Moeskroen (2008-2009), AA Gent (2009-2015), Waasland-Beveren (2012) en Zulte Waregem (2015-2017).



Bryan Verboom werd in de terugronde door Zulte Waregem verhuurd aan het Nederlandse Roda JC. Voordien speelde hij 4,5 seizoenen op het hoogste niveau bij Zulte Waregem.