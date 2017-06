Zulte Waregem heeft de Israëliër Ben Reichert aangetrokken. Dat heeft de bekerwinnaar vrijdag bekendgemaakt. De 23-jarige middenvelder komt over van Hapoel Tel Aviv en tekent aan de Gaverbeek een contract voor drie seizoenen.

"Zulte Waregem wordt een echte uitdaging voor mij", vertelt de aanwinst op de clubwebsite. "Mijn eerste indruk is fantastisch, het is een eer om voor deze club te kunnen spelen. Ik kijk enorm uit naar mijn eerste buitenlandse avontuur. Vanaf 19 juni zal ik hier het beste van mezelf geven."



Reichert, volgens Essevee een explosieve aanjager met een stevige rechtervoet, speelde in het verleden voor Ramat HaSharon, Maccabi Tel Aviv en Hapoel Tel Aviv.