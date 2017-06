Ivan Leko maakt de overstap van Sint-Truiden naar Club Brugge. Dat maakten de West-Vlamingen donderdagavond bekend. Leko tekent een contract voor twee jaar in het Jan Breydelstadion.

"Met Ivan Leko kiest Club Brugge voor een jonge, ambitieuze trainer die het huis én de Belgische competitie kent. Leko bewees bij Sint-Truiden een coach te zijn met veel troeven en kan terugvallen op een rijke internationale ervaring als speler bij Hajduk Split, waar hij vier jaar lang kapitein was, in 'La Liga' bij Malaga CF, als Kroatisch International, ondermeer op het WK 2006 en natuurlijk bij Club Brugge", klinkt het op de website van de Bruggelingen. "Bij Sint-Truiden had Leko bovendien 3 Brugse huurlingen onder zijn hoede, waardoor hij extra op de Brugse radar verscheen. Ivan Leko staat voor fris en offensief voetbal."



CEO Vincent Mannaert spreekt van een nieuwe periode in de geschiedenis van Club. "We staan aan het begin van een nieuwe cyclus bij Club Brugge. Bij het kiezen van de geschikte trainer om dit vernieuwde Club Brugge mee op de rails te zetten keken we niet louter naar namen maar naar de juiste 'match' en de juiste capaciteiten. Zo kwamen we uit bij Ivan Leko. Ivan kent de Belgische competitie én het blauw-zwarte huis. Bovendien bewees hij bij Sint-Truiden een hecht blok te kunnen smeden en goeie resultaten te halen."





"We volgden de prestaties van Ivan Leko met extra aandacht door de Brugse uitgeleende spelers die bij STVV aan de slag waren. Hun progressie was opvallend, net zoals de organisatie die STVV onder Leko aan de dag legde. We hebben er alle vertrouwen in dat Ivan een positieve bijdrage kan leveren aan de Club en heten hem opnieuw van harte welkom bij de Club!"





Leko zal morgen voorgesteld worden aan het grote publiek.