Voetbalclub Standard gaat in zee met het Amerikaanse sportmerk New Balance. Beide partijen sloten een overeenkomst voor de sponsoring van shirts, trainingskleding en sportieve uitrusting vanaf het seizoen 2017-2018, zo is donderdag bekendgemaakt. New Balance vervangt als kledijsponsor Kappa. BASE of VOO blijft op de shirts prijken.

"New Balance en Standard Luik waren voorbestemd om met elkaar samen te werken. Het Amerikaanse merk zorgt voor een frisse wind binnen de shirtsponsors in het voetbal en slaagde erin om op enkele seizoenen tijd partner te worden van historische clubs als LOSC Lille, Liverpool, FC Porto, Celtic, Sevilla en Athletic Bilbao. Onze club is blij om deel uit te maken van dit netwerk en hoopt dat ze met New Balance een solide basis kunnen opbouwen voor toekomstige successen", stelt Bruno Venanzi, voorzitter van de Rouches.



Op donderdag 29 juni, tijdens een businessevent in Sclessin, stellen Standard en New Balance de nieuwe shirts en uitrusting voor het seizoen 2017-2018 voor.