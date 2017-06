Eupen heeft de puntjes op de i gezet in het dossier rond een mogelijke overgang van zijn goudhaantje Henry Onyekuru. De Panda's laten vrijdag op de clubwebsite weten dat ze makelaar Mogi Bayat een exclusief mandaat gegeven hebben om met alle partijen te onderhandelen over een eventuele transfer van de Nigeriaanse spits.

De 19-jarige Onyekuru, die nog zijn debuut maakte als Nigeriaans international, was afgelopen seizoen een van de absolute smaakmakers in de Jupiler Pro League. Hij vond maar liefst 22 keer de weg naar de netten in de competitie en greep zo nipt naast de trofee van topschutter. Anderlecht-spits Lukasz Teodorczyk maakte net als de Nigeriaan 22 doelpunten, maar werd 'Gouden Stier' omdat hij meer goals buitenshuis maakte.



Het uitstekend seizoen van Onyekuru, opgeleid bij de Qatarese Aspire Academy, is ook meerdere clubs uit binnen- en buitenland niet ontgaan en de Nigeriaan staat op de radar van meerdere teams. Zo zouden landskampioen Anderlecht en Club Brugge hem wel willen strikken en is er ook interesse uit Engeland (Arsenal?) en Duitsland (Schalke 04?).



"Eupen heeft Mogi Bayat een exclusief mandaat gegeven om in naam van de club met ge├»nteresseerde partijen rond de tafel te gaan zitten", klinkt het bij de club uit de Oostkantons. Bayat heeft zoals bekend goede banden met paars-wit, maar het blijft koffiedik kijken of de Brusselaars de Nigeriaan kunnen verleiden tot een verlengd verblijf in Belgi├ź.