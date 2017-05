Jordi Vanlerberghe leek op weg naar AA Gent, dat een akkoord heeft met KV Mechelen over de transfer van de 20-jarige polyvalente speler. Vanlerberghe heeft zijn zinnen echter gezet op een vertrek naar Club Brugge. "Elke topclub kan zo'n profiel gebruiken", stelt Gert Verheyen.

Verheyen, ex-speler van Club Brugge, kneedde Vanlerberghe bij de nationale jeugd. Volgens de voormalige Rode Duivel zou een overgang naar een topclub een logische transfer zijn. "Dat Club Brugge hem wil, is niet meer dan logisch", stelt Verheyen in Het Nieuwsblad. "Jordie is gewoon een goeie, jonge, Belgische speler. En hij heeft nog een grote troef: zijn polyvalentie."



"Toen ik hem bij de nationale U18 en U19 onder mijn hoede had, stond Jordi nog voorin", aldus de voormalige aanvaller van Blauw-Zwart. "Hij speelde als nummer 10 of rechtsvoor. Ik gebruikte hem zelfs eens als diepe spits. Op een gegeven moment hebben ze bij Mechelen beslist om hem achteruit te halen. Hij werd een verdedigende middenvelder en later zelfs centrale verdediger."



Een jammere evolutie volgens Verheyen. "Want hij had scorend vermogen. En aangezien hij af en toe te relaxed speelde en agressiviteit miste, dacht ik: 'Oei, wordt hij een verdediger?' Daarom riep ik hem niet meer op. Maar hij is altijd een atleet geweest en intussen is hij een stuk sterker en gebruikt hij zijn lichaam ook veel beter. Hij heeft grote stappen gezet."



Volgens Verheyen heeft Vanlerberghe nog een extra troef. "Er staat een goede kop op", zegt hij. "Hij is een verstandige gast en heel leergierig. Zijn mentaliteit is top. Ik weet nog dat hij rond deze periode in 2014 moest afhaken voor de EK-eliteronde in Portugal, vanwege de aankomende examens. Maar ook al wist hij dat hij thuis moest blijven, hij maakte wel de voorbereiding mee en deed dat met veel plezier. Dat vond ik knap. Dat hij nu nog studeert, is trouwens ook een goede zaak."