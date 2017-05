De rol van de scheidsrechters zal voor de bepaling van de strafmaat voor spelers en trainers volgend seizoen belangrijker worden. De leden van de Geschillencommissie en de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) mogen enkel een straf opleggen als de scheidsrechter op basis van tv-beelden vindt dat de grenzen van het aanvaardbare overschreden zijn. Dat heeft de Pro League beslist.

"Het respect voor de bevoegdheden van eenieder houdt in dat de Geschillencommissie of de Geschillencommissie Hoger beroep dient rekening te houden met de beoordeling van de scheidsrechter bij het zien van de tv-beelden in een zitting van de disciplinaire instanties", motiveert de Pro League zijn beslissing.



Het voorbije seizoen sloegen de Geschillencommissie en zijn beroepskamer de verklaringen van scheidsrechters wel eens in de wind. Zo kreeg Hamdi Harbaoui door tussenkomst van de Reviewcommissie twee speeldagen schorsing opgelegd voor een onorthodoxe sprongtackle naar Gent-speler Brecht Dejaegere. Scheidsrechter Nicolas Laforge bestrafte de fase met geel en ook na het zien van de tv-beelden tijdens de zitting van de Geschillencommissie bleef hij achter zijn beslissing staan. De Pro League verdedigt met de nieuwe wettekst het respect voor het oordeel van de scheidsrechter.



De bij clubs vaak omstreden Reviewcommissie zag het levenslicht in het seizoen 2014-2015 en werd opgericht om spelers te beschermen tegen flagrante en moedwillige fouten. De commissie bestaat uit tien leden van voormalige scheidsrechters, voetballers en ook trainers. Sinds het afgelopen seizoen worden ook fases van de Proximus League (1B) en de halve finales en finale van de Croky Cup onder de loep genomen.