Standard is de eerste Belgische club die een e-player onder contract legt. Julian Albiar Fernandez, alias 'Twikii', tekende een verbintenis op Sclessin.

De 27-jarige Fernandez is drievoudig Belgisch kampioen en won ook meerdere FIFA-tornooien in binnen- en buitenland.



"Net zoals vele andere Europese en internationale clubs, heeft Standard de Li├Ęge beslist om een professionele e-sporter in dienst te nemen", klnkt het op de website van Standard. "Hierdoor zal de club een vertegenwoordiger hebben in tal van prestigieuze toernooien op hoog niveau."