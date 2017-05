Youri Tielemans van RSC Anderlecht naar AS Monaco. Dat maakte de speler zelf bekend en Anderlecht bevestigt het nieuws. De middenvelder tekent een contract voor vijf jaar in het prinsdom.

Waar Franse media spreken over een bedrag van 23 miljoen euro, houden ze het in Brussel op een 'recordbedrag', wat van Tielemans de duurste transfer ooit in de Belgische competitie maakt. In 2008 legde Everton nog 22 miljoen neer om Marouane Fellaini over te nemen van Standard.



Tielemans speelde sinds zijn vijfde voor Paars-wit en staat dus gekend als hét huidige product van Neerpede. In 2013 maakte hij als 16-jarige zijn debuut in de hoofdmacht. De middenvelder zou uiteindelijk 185 wedstrijden de paars-witte kleuren verdedigen, waaronder 139 keer in de Jupiler Pro League en 36 keer in Europa. In die periode trof hij 35 keer raak en bracht hij 32 doelpunten aan.



Tielemans won twee titels in het Astridpark, in 2013-2014 en afgelopen seizoen. Maandag werd hij nog verkozen tot Profvoetballer van het Jaar, nadat hij eerder twee keer Belofte van het Jaar werd.