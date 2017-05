Ishak Belfodil moet een kruis maken over de rest van het seizoen. De Algerijnse aanvaller van Standard gaat woensdag onder het mes in het Universitair Ziekenhuis van Luik.

"Ishak ziet zo de laatste wedstrijden van het seizoen aan zich voorbijgaan", meldden de Rouches dinsdag via hun website. Belfodil ondergaat na een neusbreuk enkele jaren geleden een neustussenschotcorrectie. "Zijn onbeschikbaarheid wordt geschat op meerdere weken", klinkt het nog.

De 25-jarige Algerijn was dit seizoen, zijn eerste in Luikse loondienst, in alle competities goed voor 17 doelpunten en 6 assists voor Standard. De Rouches staan na zeven speeldagen in Jupiler Pro League Play-Off 2A op de laatste plaats en zijn definitief uitgeschakeld voor de barragewedstrijden.