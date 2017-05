Club Brugge zal volgend seizoen voor het eerst in zijn geschiedenis uitpakken met shirts ontworpen door de fans zelf. Dat kan omdat blauw-zwart zondag gekozen heeft voor... Macron.

"Club Brugge kiest voor Macron", stond zondagavond te lezen op de website van de regerende Belgische landskampioen. Het heeft echter niets met Frankrijk te maken, wel met Italië. Het Italiaanse sportmerk Macron wordt de komende drie seizoenen de kledijleverancier van Club Brugge.

Sinds enkele seizoenen is de Amerikaanse sportartikelengigant Nike de Brugse kledijleverancier. Macron is het op drie na grootste sportvoetbalmerk in Europa en partner van meer dan vijftig voetbalclubs, zoals onder meer Sporting Lissabon, Lazio, Nice en het Crystal Palace van Rode Duivel Christian Benteke.

"Dankzij de samenwerking met Macron kan Club voor het eerst in zijn geschiedenis uitpakken met shirts ontworpen door de fans zelf", legde CEO Vincent Mannaert uit. "Zowel het thuis- als uitshirt werden ontwikkeld in samenwerking met onze supporters. Macron zal een volledig unieke, kwalitatieve Club Brugge-lijn met oog voor details aanbieden. Het Italiaanse merk is de grote uitdager in het Europese sportmerkenlandschap. Een rol die bij Club past."