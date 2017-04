Het klapstuk van de zesde speeldag van de Jupiler Pro League Play-Offs wordt AA Gent-Anderlecht, zondag om 14u30. "Het is altijd onze bedoeling thuis te winnen. Het maakt in die zin geen verschil uit dat het zondag tegen Anderlecht is", aldus Hein Vanhaezebrouck.

Als AA Gent zondag wint, nadert het tot op 2 punten van Anderlecht, dat donderdag een verrassende thuisnederlaag leed tegen Charleroi. "Ik heb mijn spelers gezegd dat wat donderdag in het Astridpark gebeurd is, totaal onbelangrijk is. Charleroi zal er niet voor zorgen dat wij onze wedstrijden winnen", zegt Vanhaezebrouck. "We moeten dat zelf doen. Onze focus is erop gericht goed voor de dag te komen tegen een sterke ploeg. Dan zien we wel. We kijken enkel naar onszelf."

"Play-Off 1 is niet simpel. Er zijn nog maar weinig wedstrijden geweest waarbij het overduidelijk was dat de ene ploeg kon winnen van de andere. In vele wedstrijden ligt verlies en winst dicht bij elkaar. Ik vond het daarom ook voorbarig om na drie wedstrijden te zeggen dat Anderlecht zeker kampioen zou worden. Als je 8 punten uitloopt dan is de kans groot dat de competitie gespeeld is, dat is waar, maar ik vind niet dat Anderlecht op kampioenentempo door Play-Off 1 davert, al waren ze zeer goed tegen Club Brugge."

Met 11 op 15 behaalde geen enkel team meer punten dan AA Gent in Jupiler Pro League Play-Off 1. "De beste ploeg van Play-Off 1 blijven, is een mooie uitdaging. Maar of we daarmee prijzen gaan pakken? Dat hangt niet enkel van ons af. We spelen nog drie keer thuis, waar we normaal gezien gemakkelijker punten pakken. Het is altijd onze bedoeling thuis te winnen. Het maakt in die zin geen verschil uit dat het zondag tegen Anderlecht is. De reguliere competitie heeft ons geleerd dat iedere tegenstander moeilijk is, of die nu eerste of 16de staan. Maar met ons publiek in de rug kunnen we altijd wat meer."

"Als we in de Play-Offs 20 op 30 halen, zal dat even veel zijn als in ons kampioenenjaar. Dat zou uitzonderlijk zijn." Het woord 'titel' neemt Vanhaezebrouck niet in de mond. "Maar met 20 op 30 denk ik wel dat we sowieso zeker zijn van Europees voetbal."