Silvio Proto heeft woensdag in de competitiewedstrijd op het veld van Club Brugge een teenbreuk opgelopen. Hij is zeker twee weken buiten strijd, zo meldt de kustploeg op zijn website.

Proto moest in het Jan Breydelstadion kort na de rust en bij een 2-1 stand naar de kant na een botsing met Gouden Schoen José Izquierdo, die twee keer scoorde. Zijn plaats tussen de palen werd ingenomen door William Dutoit.



"Verder onderzoek wees nu uit dat onze doelman een fractuur opliep in een teen en dat hij minimaal twee weken buiten strijd zal zijn", laat Oostende donderdag weten. Voor Proto is het een nieuwe tegenslag nadat hij eerder maanden out was met een kruisbandletsel.



Oostende, na vijf speeldagen zesde en laatste in play-off 1, mist Proto alvast zeker in de thuismatchen tegen Charleroi (30 april) en AA Gent (7 mei).