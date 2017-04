De vierde speeldag van de Jupiler Pro League Play-Offs heeft heel wat beweging teweeggebracht in de top van het klassement van de Pro Assist Century 21. Youri Tielemans staat op de tweede plaats geprangd tussen twee spelers van KRC Genk.

Tielemans schotelde zondag in de topper tegen Club Brugge Dendoncker de 1-0 en Kara de 2-0 voor. De vice-aanvoerder van Anderlecht zit nu aan 11 assists, één meer dan kapitein Sofiani Hanni. Genk won zondag met 6-0 van Moeskroen en Alejandro Pozuelo en Siebe Schrijvers leverden elk een assist af en dikten zo hun totaal ook aan tot 11. Schrijvers mag zich echter de enige echte leider in de Pro Assist Century 21 noemen omdat hij minder speelminuten nodig had dan Pozuelo en Tielemans om tot die assists te komen. Tielemans staat tweede, Pozuelo derde.

Ook in de top-5 van de Texaco Clean Sheet beweegt er wat, maar niet bij Ludovic Butelle. De doelman van Club Brugge staat al wekenlang op 12 clean sheets, maar zijn naaste achtervolgers konden wel al enkele keren de nul houden in de Play-Offs. Frank Boeckx (Anderlecht) en Colin Coosemans (KV Mechelen) zitten met 11 clean sheets Butelle op de hielen. Ook Nicolas Penneteau (Charleroi) hield afgelopen weekend de nul en staat met 10 clean sheets vierde.

In de top-5 van de Gouden Stier is er amper iets veranderd. Enkel Henry Onyekuru deed de netten trillen. De spits van Eupen staat tweede met 16 treffers. Lukasz Teodorczyk, die nog droog staat in de Jupiler Pro League Play-Offs, blijft lijstaanvoerder met 20 goals.