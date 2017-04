KV Mechelen pakt tijdens haar abonnementenverkoop uit met een stunt onder het motto 'Kakker zoekt Makker'. Wie niet-abonnees overtuigt om abonnee te worden krijgt zelf korting op zijn seizoenskaart. Supporters kunnen hun abonnement zo helemaal gratis krijgen.

Op 2 mei start de verkoop van abonnementen voor het nieuwe seizoen bij KV Mechelen. "Wie voor 2 juni zijn of haar abonnement koopt, krijgt een voordeeltarief", licht algemeen directeur Marc Faes toe. Nieuw is dat huidige abonnees nog extra beloond worden. "Het afgelopen seizoen steunden 9002 abonnees KV Mechelen. We willen hen daarvoor ook belonen. Wie afgelopen seizoen al een abonnement had, krijgt zo een extra getrouwheidskorting."



Nieuw: Kakker zoekt Makker



Als abonnee kan je dit jaar zelfs je abonnement volledig terugverdienen. De slogan van de actie is 'Kakker zoekt Makker'. Marc Faes legt de actie voor ons uit. "Onze supporters zijn onze ambassadeurs nummer 1", zegt Faes. "Wie van zijn of haar makker ook een 'Kakker' met abonnement maakt, krijgt 10% korting. En dat per aangebrachte abonnee. Tien nieuwe abonnees aanbrengen betekent dus dat jouw abonnement volledig gratis is."



KV Mechelen wil met deze actie volgend seizoen beter doen dan de 9002 abonnees van dit jaar. In het AFAS Stadion verwelkomde de ploeg van Yannick Ferrera dit seizoen gemiddeld 11.973 fans, word jij volgend seizoen een van hen?