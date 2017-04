Standard en Aleksandar Jankovic hebben in onderling overleg beslist om een einde te maken aan hun samenwerking. "De negatieve sportieve resultaten hebben ertoe geleid dat de beide partijen de nodige conclusies moesten trekken", meldt Standard.

"De club bedankt Aleksandar Jankovic voor zijn bijdrage en wenst hem het beste toe in het vervolg van zijn carrière", aldus een mededeling op de website van de Rouches. "De opvolger van de Servische trainer zal bekend zijn voor de herneming van de trainingen volgend seizoen."

In afwachting zal José Jeunechamps de interim op zich nemen en bijgestaan worden door Eric Deflandre, Luigi Pieroni, Philippe Vande Walle en onze fysiektrainers Kevin Miny en Dorian Deflandre. Jeunechamps was tot november hoofdtrainer van Seraing, een club uit de hoogste amateurreeks, maar diende daar na tegenvallende resultaten zelf zijn ontslag in.

De 49-jarige Jeunechamps keert nu terug naar de club waar hij tussen 2007 en 2012 al aan de slag was. Hij trainde toen de beloften van Standard en werkte aan de zijde van Tomislav Ivic, Dominique D'Onofrio, Laszlo Bölöni en Michel Preud'homme. Na zijn interim als hoofdcoach tot het einde van dit seizoen zal Jeunechamps Alexandre Chteline opvolgen aan het hoofd van het beloftenteam.

Standard deelde verder ook nog mee dat Thierry Verjans de staf van de A-kern zal verlaten om zich opnieuw vol te focussen op de sportieve leiding van het opleidingscentrum.

Aleksandar Jankovic betaalt met zijn ontslag de prijs voor de tegenvallende resultaten van de Rouches. De 44-jarige Serviër volgde begin september na amper vijf speeldagen Yannick Ferrera op, die hem op zijn beurt verving bij KV Mechelen. Onder Jankovic slaagde Standard er niet in een plaats in Jupiler Pro League Play-Off 1 af te dwingen.

De Luikenaars beëindigden de reguliere competitie pas als negende en werden verwezen naar Play-Off 2. Daarin loopt het momenteel evenmin. Met 2 op 9 staat Standard pas vijfde in groep A. Het 2-2 gelijkspel vrijdag tegen Union bleek voor het Standard-bestuur de spreekwoordelijke druppel. Na de match had sportief directeur Olivier Renard evenwel nog verklaard dat de positie van Jankovic niet ter discussie stond.