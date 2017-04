Union Sint-Gillis en Standard trappen vrijdagavond de derde speeldag van de Jupiler Pro League Play-Offs op gang met hun onderling duel in het Koning Boudewijnstadion. De kleppers uit Play-Off 1 komen zondag en maandag in actie

Het verrassende Union pakte in zijn eerste twee duels in de A-groep van Play-off 2 erg knap zes op zes en staat alleen aan de leiding, de Rouches blijven ook in de play-offs krasselen en zitten aan een schamele één op zes. De andere duels in Play-Off 2A worden zaterdag gespeeld, om 18u ontvangt het nog puntenloze Waasland-Beveren KV Mechelen en om 20u30 kijken nummers twee en drie STVV en Lierse mekaar in de ogen op Stayen.



Nog zaterdag (20u) wordt er ook in groep B van Play-Off 2 gevoetbald. Lokeren trekt dan naar Eupen en Roeselare krijgt Moeskroen over de vloer. Racing Genk, de leider in de groep, moet donderdag nog Europees aan de bak in de kwartfinales van de Europa League op het veld van het Spaanse Celta de Vigo en speelt pas zondagavond (20u00) opnieuw. De Limburgers gaan dan op het veld van Kortrijk op jacht naar hun derde zege op rij.



PLAY-OFF 1



Het geweld in Play-Off 1 barst zondagavond om 18u pas los, op Pasen moet leider Anderlecht op bezoek bij verliezend bekerfinalist KV Oostende. In de reguliere competitie haalden de Brusselaars het - onder meer dankzij twee wereldgoals van Youri Tielemans - met 1-4 bij KVO, vorig seizoen gingen ze in de Play-Offs nog kopje onder bij het Weireldploegsje van Marc Coucke, het werd toen 4-2.



Paasmaandag heeft met de duels tussen Zulte Waregem en landskampioen Club Brugge (14u30) en tussen Charleroi en AA Gent (18u00) twee interessante affiches in petto. Blauw-Zwart, de nummer twee in de stand op vier punten van Anderlecht, geeft aan de Gaverbeek bekerwinnaar Essevee partij. Club kan na een één op zes nieuw puntenverlies missen als kiespijn, Zulte Waregem van zijn kant wil graag stunten.



Later maandag sluiten de Carolo's en de Buffalo's de derde speeldag af met hun duel in het Stade du Pays. Beide teams pakten op vorige speeldag allebei een punt tijdens een zware verplaatsing (Charleroi behaalde bij Club een 1-1 gelijkspel, Gent hield Anderlecht in bedwang (0-0) en spelen met het nodige vertrouwen. Bij winst springt Charleroi in de stand over Gent, de selectie van Hein Vanhaezebrouck kan mits een Brugse nederlaag eerder op de dag tweede worden in de klassering.