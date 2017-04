Tijdens speeldagen 3 en 4 van de Play-Offs en Play-Downs zullen de wedstrijden van de Pro League afgewerkt worden in rookvrije stadions.

Deze sensibiliseringsactie wordt opgezet in samenwerking met Kom op tegen Kanker, de Stichting tegen Kanker en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie om de aandacht te vestigen op de schadelijke gevolgen van roken en meeroken.



Motivering

De Pro League en zijn clubs erkennen dat roken en meeroken erg schadelijk zijn voor de gezondheid, in het bijzonder de gezondheid van kinderen. Aangezien we steeds vaker gezinnen mogen verwelkomen in onze stadions die een wedstrijd van hun favoriete club komen bijwonen, willen we met deze actie de focus leggen op de gezondheid van iedereen in het stadion en op en rond het veld. Sport is immers onlosmakelijk verbonden met een gezonde levensstijl.



Wat houdt deze actie in?

De speeldagen 3 en 4 vinden plaats tussen 14-16 april en 21-23 april. De clubs moedigen hun supporters aan om tijdens deze periodes deel te nemen aan de actie en geen sigaren, sigaretten of e-sigarets te roken in het stadion. Samen met iedereen voor en achter de schermen maken we er zo een rookvrije speeldag van.



Waar geldt het rookverbod?

Het rookverbod geldt in de tribunes en de overdekte zones in het stadion, zoals de gangen, WC's en verschillende zalen in het stadion. Voor wie de spanning tijdens de wedstrijd te veel wordt, kunnen de clubs afgebakende rookzones voorzien.