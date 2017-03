"Het mentale heeft vandaag de doorslag gegeven". Zo oordeelde Zulte Waregem-kapitein Mbaye Leye ruim anderhalf uur na het winnen van de Beker van België. Essevee klopte in de finale van de Croky Cup KV Oostende na strafschoppen en pakte de tweede bekerzege uit de clubgeschiedenis.

Leye verscheen in de mixed zone met de beker in zijn handen. "Dit doet deugd, het mentale heeft vandaag de doorslag gegeven. Wij maken twee keer een achterstand goed en maken het daarna af in de strafschoppen. Het was zaak om ons te blijven focussen. Sammy Bossut pakt twee strafschoppen, iedereen geloofde in hem", klonk het bij de Senegalees.



De bekerzege is de kers op het tot nu toe al schitterend seizoen voor Essevee. Het werd al herfstkampioen, beëindigde de reguliere competitie als derde en plaatste zich vlot voor Play-off I. "Dit is buitengewoon voor een club als Zulte Waregem. Wij zijn geen topper, wij zijn een subtopper. En als je dan zo'n seizoen speelt, is dat echt geweldig. We hebben nu zekerheid over een plaats in de groepsfase van de Europa League en die wil ik volgend seizoen graag spelen met deze club. In de komende play-offs wil ik ook absoluut onze derde plaats behouden", klonk het.



Dimata: 'Liever niet gescoord en gewonnen'



In het verliezende kamp was uitblinker Nany Landry Dimata uiteraard ontgoocheld. Het goudhaantje van de Kustploeg scoorde tweemaal, maar moest in de tweede helft vervangen worden met krampen. "Dit doet echt pijn, zeker als je verliest na penalty's", oordeelde de spits. "het was een ongelooflijk rare match, beide ploegen hadden kunnen winnen. Een finale speel je om te winnen, niet om ze te verliezen. Dat ik twee keer scoor is mooi, maar ik had liever niet gescoord en de beker gewonnen."



'Held' Bossut



"Ik een held? We zijn allemaal helden", liet matchwinnaar Bossut ruim anderhalf uur na het laatste fluitsignaal optekenen in de mixed zone. "We hebben ervoor geknokt en maakten twee keer een achterstand ongedaan. Bij ons was er één vedette en dat was het team. Tot nu toe beschouwde ik mijn selectie voor het WK in Brazilië als hoogtepunt, maar nu heb ik ook echt een prijs in handen. Ik heb gewoon mijn job gedaan, mijn ploegmaats ook", klonk het bij Bossut, die met Essevee nu Play-off I zonder druk kan aanvatten. "Alles is bonus vanaf nu. Toch zijn we het aan onszelf verplicht om te presteren in de play-offs."



Vanderhaeghe kritisch voor ref



"Uiteraard is de ontgoocheling groot, dat is logisch", begon Vanderhaeghe zijn perspraatje. "Eigenlijk hebben we niet verloren, het was 3-3, er moet nu eenmaal een verliezer zijn. Het was een erg mooie wedstrijd, met spanning alom. Toch vind ik dat we iets te makkelijk doelpunten weggaven." Vanderhaeghe had ook kritiek op ref Delferière, die volgens hem twee fases fout beoordeelde.



"Hij geeft in een echte cupmatch bij een eerste fout al na één minuut geel (voor Michiel Jonckheere nvdr), zoiets doe je gewoon niet", klonk het streng. "Bovendien was er volgens mij ook geen fout bij de fase waar zij een vrije trap krijgen waaruit hun laatste doelpunt voortvloeit. Zoiets beslist over winst en verlies".



Dury: 'Ongelooflijk gelukkig'



"Er was meteen veel cupsfeer en de twee ploegen wilden echt winnen", opende winnende coach Francky Dury. "Er zat onmiddellijk vuur in het spel en gelukkig konden wij na hun openingstreffer snel tegenscoren. Na de 2-1 achterstand moest ik iets doen en bracht ik Coopman en Gueye in de ploeg, we moesten immers reageren. In de verlengingen komen we dan voor het eerst op voorsprong en denken we dat het binnen is, uiteindelijk moesten strafschoppen voor de beslissing zorgen".



In de elfmeters bleef Essevee foutloos en pakte Bossut twee Oostende pogingen. "We hebben daar de voorbije dagen heel veel aandacht aan besteed", gaf Dury toe. "Deze zege is een van mijn mooiste momenten bij Zulte Waregem en ook voor de club zelf. Toen we de Beker wonnen in 2006 was ik te verrast om te genieten, nu kan ik wel genieten. Ik ben ongelooflijk gelukkig. Ik ben ook al 59 en ga misschien niet vaak meer in het Koning Boudewijnstadion staan."



Om 14u30 start de officiële huldiging in Zulte, vanaf de middag wordt het Gaston Martensplein afgesloten. De spelers komen met de bus naar Zulte, de beker wordt gepresenteerd op het podium en er volgt een kort woordje met spelers en staff. Daarna trekt de bekerwinnaar naar Waregem, daar volgt de huldiging vanaf 16u.



De Markt in Waregem wordt vanaf de middag afgesloten, de spelers komen met de bus en zullen rechtstreeks naar het podium worden begeleid. De spelersbus zelf komt niet op de Markt. Tussen 17 en 19u is er dan een supportersfeest op de markt, met dj's en een MC.