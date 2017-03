Maandag bij de voorstelling van de kalender van de Jupiler Pro League Play-Offs gaf het management van de Pro League ook een aantal heel opmerkelijke statistieken mee over het huidige seizoen en over de voorbije zeven edities van de Play-Offs. We delen ze graag met jullie!

ANDERLECHT EN CLUB BRUGGE VASTE WAARDEN

Er zijn dit jaar geen debutanten in Play-Off 1. Alle ploegen maakten het minstens al eens één keer eerder mee. Anderlecht en Club Brugge spannen de kroon. Zij misten nog geen enkele editie en zijn er voor de achtste keer op rij bij! Voor AA Gent is het de zesde keer, voor Zulte Waregem de vijfde keer en voor KV Oostende en Charleroi de tweede keer. In de loop der jaren traden in totaal al 11 verschillende teams aan in Play-Off 1.

WINNAAR REGULIERE COMPETITIE OOK KAMPIOEN?

Vier keer werd de winnaar van de reguliere competitie uiteindelijk ook landskampioen: Anderlecht in 2009-2010, 2011-2012 en 2012-2013 en Club Brugge vorig seizoen. Drie keer zorgden de Play-Offs dus voor een grote ommekeer: in 2010-2011 werd KRC Genk kampioen terwijl Anderlecht de reguliere competitie had gewonnen, in 2013-2014 stootte Anderlecht zelf Standard van de troon en in 2014-2015 wipte AA Gent in de Play-Offs over Club Brugge, dat het reguliere seizoen in polepositie had afgesloten.

RECORDAANTAL PUNTEN NA REGULIERE COMPETITIE

Anderlecht leidt in deze statistiek met de 69 punten die het sprokkelde in het seizoen 2009-2010. Wat het nog straffer maakt, is dat de Brusselaars dit puntentotaal in slechts 28 wedstrijden bij elkaar voetbalden, want door de schrapping van Moeskroen vielen er twee resultaten weg. Het 'laagterecord' komt uit het huidige seizoen, waarin Anderlecht de reguliere competitie afsloot met 'slechts' 61 punten. Het is een gedeeld record met Club Brugge, dat in 2014-2015 ook met 61 punten afsloot.

BARRAGES PLAY-OFF 1 VERSUS PLAY-OFF 2

Het is nog maar één keer gebeurd dat een ploeg uit Play-Off 2 de barrage tegen een ploeg uit Play-Off 1 wist te winnen. Dat was in 2009-2010. KRC Genk klopte toen in een Limburgs onderonsje STVV. Ook dit jaar zitten de Genkenaars in PO2... de ploegen uit PO1 zijn dus nog van Genk verlost en zijn bij deze gewaarschuwd!

HOE SPANNEND ZIJN DE PLAY-OFFS?

Heel spannend! De beslissing over de titel viel al drie keer op de laatste speeldag! Dit was zo in 2010-2011 (KRC Genk), in 2012-2013 (Anderlecht) en in 2013-2014 (Anderlecht). De minst spannende editie was in 2009-2010, toen Anderlecht na 6 matchen al kampioen was.

PUNTENRECORD PLAY-OFFS

Het strafste PO-rapport ooit werd behaald door Standard. De Rouches sprokkelden in 2010-2011 liefst 26 op 30 punten. Het laagterecord staat op naam van AA Gent, dat in 2010-2011 op slechts 4 punten bleef steken.

DE MEEST ERVAREN COACH

De coach met de meeste matchen in Play-Off 1 op de teller is Francky Dury (40 met Zulte Waregem + 10 met AA Gent). Daarna volgen Michel Preud'homme (30 met Club Brugge + 10 met AA Gent) en Peter Maes (30 met Lokeren + 10 met KRC Genk).

TOPSCHUTTER PLAY-OFF 1

De man met de meeste goals achter zijn naam in Play-Off 1 is Mbaye Leye. De huidige aanvoerder van Zulte Waregem speelde in totaal al 38 matchen in PO1 en scoorde daarin 19 keer. Leye treft dus in één match op twee raak! De Senegalees scoorde 15 keer voor Zulte Waregem, 2 keer voor AA Gent en 2 keer voor Standard.

KV MECHELEN HEEFT ABONNEMENT...

Ze waren er dit jaar o zo dicht bij bij die felbegeerde plaats in Play-Off 1, maar weer werd het dus Play-Off 2 voor KV Mechelen. Malinwa is de enige ploeg die al voor de achtste keer op 8 edities Play-Off 2 speelt.

ONDERLINGE RESULTATEN TOP-6 DIT SEIZOEN

1. Anderlecht 18 punten

2. Club Brugge 17 punten

3. Charleroi 14 punten

4. AA Gent 13 punten

5. KV Oostende 10 punten

6. Zulte Waregem 8 punten

Opvallend hierbij is nog dat Club Brugge thuis 15 op 15 heeft behaald en op verplaatsing slechts 2 op 15. Bij Anderlecht is het mooi verdeeld: 9 punten thuis en 9 punten uit.

SIMULATIE EINDSTAND

Als alle matchen van Play-Off 1 zouden eindigden zoals in de reguliere competitie dan wordt dit de eindstand...

1. Anderlecht 49 punten

2. Club Brugge 47 punten

3. Charleroi 39 punten

4. AA Gent 38 punten

5. Zulte Waregem 35 punten

6. KV Oostende 35 punten