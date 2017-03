RSC Anderlecht mag over iets meer dan twee weken voor het eerst sinds 2013 als leider aan Play-off 1 in de Jupiler Pro League beginnen.

Paars-wit deed zondag op de slotspeeldag van de reguliere competitie in eigen huis met een droge 3-0 zege tegen Waasland-Beveren wat het moest doen, terwijl landskampioen Club Brugge in het Jan Breydelstadion twee punten verspeelde door het 2-2 gelijkspel tegen Sint-Truiden. In extremis snoepte Anderlecht zo de leidersplaats van de Bruggelingen af. Een mentale opsteker voor Paars-wit, dat van 2010 tot 2013 vier keer op rij als winnaar aan PO1 mocht beginnen en enkel in 2011 de titel niet kon grijpen. De laatste titel van de Brusselaars dateert wel al van 2014.



"Na twee seizoenen zonder landstitel is er bij Anderlecht altijd druk", vertelde manager Herman Van Holsbeeck tijdens de kalendervoorstelling in Diegem. "We hebben een voorsprong van één punt op Club, maar dat is slechts een momentopname, nu begint het pas echt. In Play-off 1 speel je tegen de beste ploegen en beginnen met een verplaatsing naar Zulte is zeker lastig voor Anderlecht", verwees HVH na de heenwedstrijd in de competitie, toen Paars-wit met 3-2 onderuitging aan de Gaverbeek.



De Anderlecht-manager leeft echter met vertrouwen toe naar de start van de Play-offs. "Na de nederlaag in Mechelen was er progressie zichtbaar en onze groep heeft zich uitstekend herpakt in de wedstrijden tegen APOEL en Waasland-Beveren. De spelers zijn klaar om de strijd om de titel aan te gaan."