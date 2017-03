Club Brugge moet het minstens zes weken zonder de aan de adductoren geblesseerde José Izquierdo stellen. "Hij kampt met een serieuze scheur", zo verklaarde coach Michel Preud'homme zondag na afloop van het 2-2 gelijkspel tegen STVV.

De Gouden Schoen mist dus het begin van Jupiler Pro League Play-Off 1, die binnen drie weken van start gaat. Daarin begint Club Brugge met 30 punten en 1 punt achterstand op Anderlecht. Blauw-zwart moest zondag zijn koppositie nog afstaan aan paars-wit, dat met 3-0 won van Waasland-Beveren.

Donderdag raakte bekend dat Abdoulay Diaby dit seizoen niet meer in actie komt, eveneens wegens een blessure aan de adductoren. Ook Anthony Limbombe (pubalgie) zal volgens Preud'homme out zijn tot halfweg de Play-Offs.

Zondag nam Club Brugge het op de slotspeeldag van de reguliere competitie op tegen STVV. De Kanaries sloten de eerste helft af met een 0-1 voorsprong. "Na de rust hebben we de oplossing gevonden, maar de grootste teleurstelling is dat je uiteindelijk toch nog de zege verspeelt", liet een ontgoochelde Preud'homme na de 2-2 eindstan optekenen.

"Anders hadden we drie jaar op rij de reguliere competitie afgesloten als leider. Dat was dan ook vooraf mijn boodschap aan de spelers, dat ze geschiedenis konden schrijven. We hebben dan wel 56 thuismatchen op rij gescoord (een clubrecord, nvdr), maar dit gelijkspel had nooit mogen gebeuren."