Stamnummer 1 maakt volgend jaar zijn intrede in de Jupiler Pro League. Royal Antwerp FC won op het veld van KSV Roeselare het beslissende duel om de promotie met 1-2 via goals van Tuur Dierckx en Stallone Limbombe. Na dertien jaar keert The Great Old terug naar de topklasse in het Belgische voetbal.

Roeselare begon in het uitverkochte Schierveldestadion als beste aan de wedstrijd. De thuisploeg kreeg twee uitstekende kansen via Davy Brouwers en Samy Kehli, maar konden niet profiteren. De goal viel pijnlijk genoeg aan de andere kant van het veld. Tuur Dierckx tikte een voorzet van Geoffrey Hairemans via Wouter Biebauw in doel. 0-1 en 1-4 in de totaalstand: Antwerp rekende zich na een halfuur uit de Proximus League en in de Jupiler Pro League.



Een foute instelling, want Roeselare kwam al snel weer langszij. Baptiste Schmisser kopte de 1-1 binnen tussen de andere kopbalsterke verdedigers van Antwerp. De ploegen gingen een nerveuze half-time in met 1-1. Na de pauze was de grootste kans opnieuw voor de bezoekers. Na een prachtige actie van Dierckx had Faris Haroun immers de bal op de paal gemikt. De vingertoppen van Biebauw hielden Roeselare nog in de race om de promotie.



De thuisploeg leek lichtjes uitgeblust na een hevige eerste helft met veel pressing. Arnauld Mercier ging snel wisselen om de wedstrijd toch nog om te gooien. De gouden wissel kwam er echter via zijn collega Wim De Decker, die aan rood-witte zijde Stallone Limbombe tussen de lijnen plaatste. De winger stond nog maar net op het veld toen hij de bevrijdende 1-2 al tegen de netten legde. Antwerp in het delirium, Roeselare tegen het canvas.



Veel meer wedstrijdfeiten volgden er logischerwijze niet. Schiervelde bleef achter met feestende Antwerpfans, die het feestje samen met de spelers verder zullen zetten in een nu al kolkend Bosuilstadion. Voor het eerst sinds 2004 zal er opnieuw eerste klassevoetbal te zien zijn in Deurne. Het zal zelfs de eerste maal zijn dat Antwerp in de Jupiler Pro League aantreedt, want die naam draagt 1A pas sinds 2008.