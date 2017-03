Sparta Rotterdam heeft zondagmiddag voor een stevige stunt gezorgd in de Nederlandse Eredivisie. Sparta klopte op de 25e speeldag stadsgenoot en competitieleider Feyenoord met 1-0. Feyenoord ziet zo een einde komen aan een reeks van tien competitiezeges op een rij.

Mathias Pogba, broer van Manchester United-speler Paul, zorgde al na één minuut voor de winnende treffer. Pijnlijk voor de leiders werd het na rust. Toen ging de bal zo goed als zeker over de doellijn bij een kopbal, maar omdat er geen doellijntechnologie staat in Het Kasteel en de scheidsrechter niks gezien had, werd er geen doelpunt gegeven. Vorige week zorgde een soortgelijke fase wel voor gerechtigheid voor de jongens van Giovanni Van Bronckhorst, die in hun eigen Kuip wél doellijntechnologie hebben. Bij Sparta speelde onze landgenoot Ryan Sanusi de volledige wedstrijd.



Feyenoord (63 punten) blijft ondanks deze tweede seizoensnederlaag de stand aanvoeren, met vijf punten meer dan eerste achtervolger Ajax. Maar de Amsterdammers kunnen later op de dag, als ze de verplaatsing maken naar Groningen, de voorsprong van Feyenoord verkleinen. Sparta staat veertiende met 25 punten.