AA Gent blijft in de running voor Jupiler Pro League Play-Off 1 na een 2-3 zege op Waasland-Beveren. De Buffalo's speelden anderhalve helft met een man meer en mogen een kaars branden voor doelpuntenmakers Perbet (2x) en Kubo.

AA Gent moest winnen om zijn kansen op Play-Off 1 gaaf te houden, maar de Buffalo's speelden een ondermaatse eerste helft. Na een kwartier kregen de Buffalo's al een eerste serieuze verwittiging toen een afgeweken schot van Conté op de paal belandde. Toen De Schutter twee minuten later uitgesloten werd door Laforge na een trap op de enkels van Matton kreeg AA Gent numeriek overwicht, maar dat weerspiegelde zich niet in het spelbeeld en nog veel minder op het scorebord.

Iets voor het halfuur tikte Myny een voorzet van Langil voorbij Kalinic. Vijf minuten voor de koffie kopte Perbet de gelijkmaker tegen de touwen na een gemeten voorzet van Kalu, maar met zijn tweede van de avond bezorgde Myny een enthousiast voetballend Waasland-Beveren alsnog een voorsprong bij de rust.

De ploeg die het felst opnieuw uit de kleedkamer kwam, was... Waasland-Beveren. Kalinic moest zich tonen op pogingen van Cerigioni, Myny, Jans en Conté. Maar het doelpunt viel aan de overzijde. Kalu dribbelde voorbij Demir en schotelde Perbet de gelijkmaker voor. 2-2 na 57 minuten. Een kwartier later kwam Gent op voorsprong na een mooie aanval door het centrum. Kubo draaide zich goed vrij en trapte het leer laag voorbij de kansloze Köteles.

Myny kreeg even later na een lange rush nog een uitgelezen kans op de 3-3, maar Kalinic redde. In het slotkwartier ging de kaars van de moegestreden thuisploeg langzaam uit en AA Gent hield de krappe voorsprong vast. Deze belangrijke driepunter houdt de Gentenaren in de running voor Play-Off 1. Ze staan nu zevende, maar als volgende week KV Mechelen geklopt wordt, komt AA Gent op de valreep de top-6 binnen.