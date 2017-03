KV Mechelen heeft gedaan wat het moest doen met het oog op play-off 1. Na een waar spektakelstuk won het op eigen veld met 3-2 van Anderlecht. Mechelen ging met 2-0 rusten, Anderlecht maakte gelijk maar in minuut 85 scoorde de ingevallen Matthys de verlossende 3-2.

Het vernieuwde AFAS Stadion was voor het eerst uitverkocht voor de komst van Anderlecht. De bezoekers begonnen ook het best aan de wedstrijd met veel balbezit en druk vooruit. Toch was het wachten tot minuut 11 voor een eerste echte kans. Obradovic kreeg opeens zeer veel ruimte en kon uithalen van net buiten de zestien. Coosemans lag goed in de weg. Nadien probeerden ook Bruno en Teodorczyk het nog maar ook zonder succes.



Van Mechelen was er geen spraken tot Croizet opeens werd neergehaald door Boeckx in het strafschopgebied. Vertenten wees terecht naar de stip en De Witte twijfelde niet en zette Mechelen uit het niets 1-0 voor in minuut 27. Twee minuten later was Mechelen daar opnieuw. Osaguona bracht de bal voor vanop rechts, Rits laat de bal lopen en Vanlerberghe kan van dichtbij de 2-0 op het bord zetten. KV Mechelen op twee minuten op rozen. Bruno kreeg nog voor rust de kans op de aansluitingstreffer maar kon niet scoren alleen voor Coosemans. 2-0 bij de rust.





De troepen van Ferrera begonnen ook heb best aan de tweede periode met kansen voor Rits en Cocalic . In minuut 54 bracht Teodorczyk opnieuw spanning in de partij na slecht uitverdedigen van Chen . Chen verloor in de eigen zestien de bal aan Hanni die op zijn beurt Teodorczyk de 2-1 voorschotelde. Anderlecht verhoogde de druk en dat loonde. Op een hoekschop van Bruno kopte Nuytinck aan de eerste paal de gelijkmaker binnen. 2-2 na 71 minuten. Het Mechelse publiek bleef echter vol achter hun kakkers staan en dat bracht ook iets op. De ingevallen Matthys kreeg de bal aangespeeld op rechts, Deschacht bleef maar wijken en Matthys schoot de 3-2 staalhard in het dak van het doel. Anderlecht pompte nog alles naar voor maar Mechelen gaf de voorsprong niet meer uit handen.





Omdat ook Genk en Gent hun wedstrijden winnend afsloten moet Mechelen Volgende week nog vol aan de bak om zich te verzekeren van play-off 1. Anderlecht blijft samen met Club Brugge aan de leiding van de rangschikking.