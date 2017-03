Racing Genk heeft nog steeds een waterkansje op Play-Off 1 na een belangrijke zege tegen Club Brugge.

Racing Genk moest winnen om nog een waterkans te behouden op Play-Off 1 en met die instelling kwamen de Limburgers ook op het veld. De thuisploeg begon verschroeiend en ging meteen op zoek naar een doelpunt. Genk kreeg loon naar werken via Ally Samatta na amper 5 minuten.De assist van Alejandro Pozuelo week wel af op de scheidsrechter.



De eerste 15 minuten was het al Racing Genk wat de klok sloeg. Ludovic Butelle hield de landskampioen meerdere malen recht. Gaandeweg de eerste helft kon Club Brugge het evenwicht herstellen en gingen de West-Vlamingen op zoek naar de gelijkmaker. Het was echter Genk dat de voorsprong verdubbelde. Opnieuw dankzij het duo Pozuelo-Samatta. Wedstrijd gespeeld? Toch niet, want Gouden Schoen José Izquierdo liet Mathew Ryan een minuut later kansloos.



Veel inzet in de tweede helft, maar geen doelpunten meer. Club Brugge ging wel op zoek naar de gelijkmaker, maar Genk kwam nooit echt in de problemen. Tot overmaat van ramp voor de bezoekers moest de ingevallen Diaby vroegtijdig naar de kant met een blessure, Club met 10 verder en even later zelfs met 9 na een domme tweede gele kaart voor Van Rhijn.



In de slotfase liet de ingevallen Naranjo de 3-1 nog liggen. Genk deed wat het moest doen, maar heeft zijn lot voor deelname aan Play-Off 1niet meer in eigen handen. Volgende week moet er gewonnen worden van Westerlo en hopen op uitschuivers van de concurrentie