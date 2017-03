Anthony Vanden Borre trekt niet naar het Congolese Tout Puissant Mazembe om uit te bollen. Meer zelfs, de 29-jarige rechterflankverdediger heeft de ambitie opnieuw Rode Duivel te worden.

"Mijn keuze voor TP Mazembe is een keuze van het hart", vertelde Vanden Borre donderdagvoormidag op een persconferentie in Sint-Lambrechts-Woluwe. "Jullie kennen de club misschien niet zo goed, maar voor mij is het iets heel groots."

Het nieuws dat hij wilde stoppen met voetballen ontkent Vanden Borre. "Dat is nooit in mijn gedachten opgekomen, daarvoor hou ik te veel van het voetbal." VDB is zelfs overtuigd dat hij nog Rode Duivel kan worden. "Eerlijk? Ja, ik kan nog Rode Duivel worden. TP Mazembe is een grotere club dan vele Chinese clubs", verwees Vanden Borre naar de transfer van Axel Witsel naar Tianjin Quanjian.

Hoe lang Vanden Borre zich aan de club verbindt is nog niet duidelijk. "Het is een contract voor meerdere jaren", aldus de Brusselaar, die op 28 februari zijn lopende contract bij RSC Anderlecht ontbond.