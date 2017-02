KV Oostende verkocht al 10.000 tickets voor de finale van de Croky Cup tegen Zulte Waregem. Dit heugelijk feit viert Oostende met het uitbrengen van een ludieke bekersong.

Niemand minder dan Garry Hager nam het bekende Can't take my eyes off of you van Frank Sinatra onder handen. Bekijk en beluister deze hit in wording bovenaan dit artikel.



Voor de fans hebben we overigens goed nieuws! Bij 15.000 verkochte tickets lanceert KVO nog een bekerlied.