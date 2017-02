Goed nieuws voor de Belgische ploegen met Europese ambities! Vanaf het seizoen 2018/2019 zal de nummer 2 van het eerdere seizoen zeker zijn van Europees voetbal tot in december.

Gelet op het gewijzigde competitieformat van de Europa League door de UEFA, zal naast de landskampioen (groepsfase Champions League) en de winnaar van de Croky Cup (groepsfase Europa League), ook de nummer 2 van de Jupiler Pro League 2017/2018 verzekerd zijn van Europees voetbal tot en met nieuwjaar 2018-2019 (minstens Europa League groepsfase).



De nummer 2 komt dus eerst uit in de laatste voorronde van de Champions League. Indien er verloren wordt in die voorronde is er dus het gegarandeerde vangnet van de poulefase in de Europa League.



Ook is de kloof met de nummer 10 voor het Europese landenklassement 2019-2020 reeds 6 punten zodat we er van mogen uitgaan dat we ook minstens 9de blijven na het seizoen 2017-2018, hetgeen het aantal ploegen bepaalt in de UEFA competities in het seizoen 2019-2020.