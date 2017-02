Sporting Lokeren heeft bekendgemaakt dat het het contract van haar IJslandse coach Runar Kristinsson, dat op het einde van het seizoen afliep, met twee jaar verlengd heeft. Kristinsson ligt nu tot juni 2019 vast op Daknam.

Runar Kristinsson kwam in oktober de ontslagen Georges Leekens vervangen bij de Waaslanders en loodste de club snel weg uit de degradatiezone. Lokeren staat momenteel elfde, met 29 punten uit 27 wedstrijden. "De club is tevreden over het geleverde werk van de IJslandse coach en ex-speler en gelooft dat hij de mogelijkheden heeft om in de nabije toekomst de club weer betere perspectieven te bieden", laat Lokeren in een persbericht weten.



Ook Kristinsson zelf is tevreden met zijn contractverlenging. "Het was van bij mijn aanstelling al duidelijk dat het niet de bedoeling was om hier een passant te zijn", legde Kristinsson uit. "Ik voelde me meteen erg welkom bij spelers en fans en krijg nu het perspectief om op langere termijn iets uit te bouwen. In deze groep zit zeker kwaliteit, maar ik wil niet verbergen dat we al gesproken hebben over een kwaliteitsinjectie.



Dat zal nodig zijn, want de Belgische competitie is een moeilijke competitie waarin iedereen van iedereen kan winnen en verliezen. Spelers die met een klasseflits een partij kunnen beslissen, zijn dan ook gegeerd. Daar gaan we naar op zoek. Het is de bedoeling om volgend jaar minimum de linkerkolom te halen en, indien mogelijk, bij de eerste zes te komen. Ik ben blij met deze kans en zal tot het uiterste gaan om die te benutten."



Voor Kristinsson is Lokeren na het IJslandse KR Reykjavik (2010-2014) en het Noorse Lilleström (2014-2016) de derde trainersjob. Als speler was hij tussen 2000 en 2007 ook al actief op Daknam.