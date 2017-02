Eupen-trainer Jordi Condom heeft zijn contract aan de Kehrweg verlengd. De 47-jarige Spanjaard blijft tot eind juni 2018 in Duitstalig België aan de slag, met optie voor een extra seizoen indien het behoud in de Jupiler Pro League verzekerd wordt.

"Deze contractverlengingen tonen dat Eupen inzet op continuïteit en zich de komende jaren als club wil blijven ontwikkelen", laat Eupen weten. Condom is sinds maart 2015 de hoofdtrainer van de Panda's. Voordien werkte hij er drie jaar als assistent.



Ook assistent-trainer Manel Exposito, keeperstrainer Javier Ruiz en physical coach Cunillera tekenden een nieuwe overeenkomst.



Eupen, dat afgelopen seizoen promoveerde naar 1A, telt op drie speeldagen van het einde van de reguliere competitie negen punten meer dan hekkensluiter Moeskroen. In de Croky Cup strandden de Oostkantonners in de halve finales tegen Zulte Waregem.