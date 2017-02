Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft een beslissing genomen in het dossier rond de ongeregeldheden in de competitiematch van 4 december 2016 tussen Charleroi en Standard. Het BAS besliste dat er geen punten worden toegekend aan beide teams, maar doet de sanctie teniet om Standard matchen achter gesloten deuren op te leggen.

Scheidsrechter Serge Gumienny legde de Waalse derby in het Stade de Pays na 68 minuten en bij een 1-3 tussenstand definitief stil, omdat hij de veiligheid van de spelers niet langer kon garanderen. De Buitengewone Kamer van de Geschillencommissie legde Standard op 15 december één match achter gesloten deuren op en maakte bovendien de voorwaardelijke sanctie van 2 maart (match achter gesloten deuren) effectief.

Daardoor zouden de Luikenaars twee matchen in een leeg Sclessin moeten afwerken. Charleroi werd voorwaardelijk gestraft met een thuiswedstrijd achter gesloten deuren. Hoewel de 1-3 eindstand behouden bleef, kregen noch Standard noch Charleroi punten. Beide clubs moesten ook de maximumboete van 5.000 euro neertellen.



De Rouches kondigden toen meteen aan beroep aan te tekenen bij het BAS, dat beroep werd op 31 januari behandeld. De club vond dat het bondsreglement (artikel 1917.3) niet correct geïnterpreteerd werd. Standard schoof de verantwoordelijkheid voor de definitieve stillegging in de schoenen van de fans van Sporting Charleroi.



Vandaag viel de beslissing. "Standard de Liège nam vandaag kennis van de beslissing van het BAS inzake de incidenten tijdens de match Charleroi-Standard op 4 december", klinkt het. "Deze beslissing handhaaft het niet toekennen van de punten aan de twee clubs, maar doet de sanctie om Standard matchen achter gesloten deuren op te leggen teniet. Standard de Liège zal de tijd nemen om de motivatie van deze beslissing te bestuderen en zal zich in de komende dagen uitspreken over de actie die ze eventueel zullen ondernemen met betrekking tot deze zaak", aldus de Luikenaars. De Luikenaars kunnen nog naar de burgerlijke rechtbank trekken, al is die piste in strijd met het intern reglement van de Pro League.



Nu de beslissing van het BAS gevallen is, lijken de kansen voor Standard om alsnog Play-Off I te bereiken tot een minimum te zijn herleid. De Luikse club staat met nog drie speeldagen te gaan negende met 37 punten, zeven minder dan nummer zes Charleroi.