De strijd om Pro Assist Century 21 blijft ongemeen spannend. Na speeldag 27 is het Onur Kaya die de leiding overneemt van Siebe Schrijvers.

Onur Kaya deelt de leiding met Siebe Schrijvers en Stef Peeters. Maar omdat de middenvelder minder speelminuten nodig had om 9 assists te geven mag hij het felbegeerde shirt dragen.



Lukasz Teodorczyk is wat steviger Gouden Stier. Hij liet tegen Oostende de netten eenmaal trillen en loopt zo een doelpunt uit op Jelle Vossen.



Geen clean sheet voor Ludovic Butelle afgelopen weekend, maar de doelman van Club Brugge blijft wel leider in het Texaco Clean Sheet klassement.