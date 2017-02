Westerlo ontvangt vrijdagavond (20u30) in de eerste wedstrijd van de 27ste speeldag in de hoogste voetbalklasse kampioen Club Brugge.

Blauw-zwart verloor op de vorige speeldag met 1-0 van Lokeren, na een goal van ex-speler van Tom De Sutter, en moest daardoor Anderlecht naast zich dulden aan de top van de rangschikking. Voor de troepen van Michel Preud'homme was het na de 2-0 nederlaag in Gent het tweede verlies op rij buitenshuis. Tussendoor werd wel gewonnen van Charleroi (1-0).



Westerlo telt in het klassement als vijftiende 4 punten voorsprong op rode lantaarn Moeskroen en heeft zijn lot in de strijd om behoud daarmee in eigen handen. Jacky Mathijssen kan tegen zijn ex-ploeg wel geen beroep doen op Carlos Strandberg. De Zweedse spits wordt door de Kemphanen van Club gehuurd maar omdat de ploegen geen financieel vergelijk vonden, zal Strandberg vrijdagavond aan de kant blijven in 't Kuipje.



Lokeren, dat vorige weekend dus Club verraste, trekt zaterdag in vooravond (18u) naar KV Mechelen. 'Malinwa' staat voorlopig op een knappe zesde plaats en hoopt, onder coach Yannick Ferrera, eindelijk eens een ticket voor play-off 1 te bemachtigen. Een thuiszege tegen nummer 11 Lokeren lijkt daarvoor een must.



Om 20u staan twee wedstrijden op het programma. Hekkensluiter Moeskroen speelt in een zespuntenmatch gastheer voor Waasland-Beveren (14de). Op hetzelfde moment ontvangt Eupen KV Kortrijk.



In de vierde wedstrijd van zaterdagavond neemt Zulte Waregem, de nummer drie op 5 punten van Club en Anderlecht, het thuis op tegen STVV. Aftrap om 20u30.



Zondag is het de beurt aan de drie ploegen die vandaag/donderdag nog aan de bak moeten in de Europa League. In de namiddag (14u30) trekt AA Gent naar Sclessin voor een clash tegen Standard. De Buffalo's zakten na het pijnlijke thuisverlies tegen Eupen naar de achtste plaats en kunnen in de strijd om play-off 1 alleen tevreden zijn met een zege. Dat geldt echter ook voor Standard, dat met 5 punten achterstand op Mechelen geen enkele marge meer heeft om met punten te morsen.



Anderlecht plant zondag (18u) een trip naar de kust om Oostende partij te geven. Paars-wit won vorig weekend van Zulte Waregem en profiteerde zo optimaal van de misstap van Club op Daknam om co-leider te worden. Oostende kan mits een thuiszege zijn plaats in de titelplayoff helemaal veiligstellen.



De 27ste speeldag wordt zondagavond (20u) afgesloten met de affiche tussen KRC Genk en Charleroi, respectievelijk zevende en vijfde in het klassement. Ook hier is een plaats in play-off 1 de boeiende inzet.