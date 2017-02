Kersvers Gouden Schoen José Izquierdo gaf woensdagavond op het Gala van de Gouden Schoen in Lint al een persconferentie en deed dat donderdagmiddag in Brugge nog eens over. De Colombiaan is gebrand op een nieuwe titel met Club Brugge.

"Ik heb nog 15 wedstrijden om te tonen waarom ik de prijs gewonnen heb", zei Izquierdo met overtuiging. Na zijn winst woensdagavond heeft de Colombiaan bij thuiskomst vooral geschreeuwd van vreugde. "Ik heb door het huis gerend, geschreeuwd, muziek opgezet, mijn vrienden vastgepakt, berichten beantwoord en nog eens heel hard geschreeuwd", vertelde de Gouden Schoen tijdens zijn persbabbel.

Ook zijn ouders kregen heel wat gelukwensen en waren verrast. Ze wisten niet dat hun zoon een grote kans maakte op de prijs. Voor Club is het de eerste Gouden Schoen sinds 2002, toen met Timmy Simons de huidige aanvoerder met het begeerde kleinood aan de haal ging.

"Onze club heeft al veel prijzen gewonnen. Deze individuele prijs die er nu bijkomt is ook heel mooi, maar nu hebben we nog een heel groot doel voor ogen: kampioen worden. Dat doel staat bovenaan!", aldus Izquierdo.

Welke schoen hij zal laten vergulden, is nog niet helemaal beslist. Wellicht wordt het de schoen waarmee hij tijdens de Champions League in Leicester heeft gescoord of de schoen die in Gent de titel mee heeft beslist.