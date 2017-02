José Izquierdo is de winnaar van de Gouden Schoen 2016. De Colombiaan van Club Brugge haalde het voor Lukasz Teodorczyk en Ruud Vormer.

Izquierdo kreeg in de verkiezing 268 punten en haalde het zo afgescheiden van Anderlecht-aanvaller Lukasz Teodorczyk (183 punten) en zijn ploegmaat Ruud Vormer (86).

Met vier prijzen (Gouden Schoen Izquierdo, coach van het jaar Preud'homme, doelman van het jaar Butelle en Lifetime Achievement Award voor Simons) werd Club Brugge de grote slokop op de 63ste editie van het Gala van de Gouden Schoen in Lint. Voor Club is het de eerste Gouden Schoen sinds 2002, toen met Timmy Simons de huidige aanvoerder met het begeerde kleinood aan de haal ging.

Izquierdo is de elfde speler in blauw-zwarte loondienst die op de erelijst van de Gouden Schoen mag pronken. Op die erelijst volgt Izquierdo voormalig Gentenaar Sven Kums op. Voordien pakte Anderlecht liefst vier Gouden Schoenen in vijf jaar tijd. De laatste trofee voor een Standard-speler dateert van 2009, toen de Servische international Milan Jovanovic in de prijzen viel.

Izquierdo is de eerste Colombiaan op de erelijst van de Gouden Schoen, de eerste laureaat die niet over de Belgische nationaliteit bezit sinds de Congolees Dieumerci Mbokani in 2012. In de daaropvolgende jaren waren de prijzen voor Thorgan Hazard en Dennis Praet.

De 24-jarige Izquierdo is zeker de meest in het oog springende speler in het kampioenenelftal van Michel Preud'homme, dat Club Brugge vorig seizoen voor het eerst in elf jaar nog eens een landstitel schonk en verliezend bekerfinalist werd. In de terugronde van de Jupiler Pro League was de Colombiaan toen goed voor vijf doelpunten en zes assists, maar vooral dankzij zijn actieradius was Izquierdo belangrijk voor blauw-zwart. Meer dan eens was hij in staat om met een splijtende actie een gesloten wedstrijd open te breken.

In de heenronde van deze voetbaljaargang was het wegens blessureleed wat minder, al kan de vinnige Colombiaan met de bijna onstopbare versnelling tot nu toe met negen doelpunten en drie assists toch nog knappe statistieken voorleggen.

Izquierdo kende vorig seizoen zijn grote doorbraak nadat Club hem in de zomer van 2014 had aangetrokken als vervanger van de naar het Qatarese Al-Arabi vertrokken Maxime Lestienne. Na een aanpassingsperiode waarin vooral de intussen naar Brazilië teruggekeerde Felipe Gedoz met de meeste aandacht ging lopen, profileerde Izquierdo zich steeds meer als de ongrijpbare winger die het vrijwel alle verdedigers bijzonder lastig kan maken.

Komend seizoen zal hij meer dan waarschijnlijk dan ook niet meer op Belgische velden te zien zijn, ondanks een nog lopende overeenkomst tot medio 2019. Ook in de Champions League wist hij immers enkele keren uit te blinken en in het Jan Breydelstadion zijn ze al blij dat ze hem konden overtuigen het seizoen bij hen uit te doen.