Club Brugge-aanvoerder Timmy Simons heeft op het Gala van de Gouden Schoen een Lifetime Achievement Award voor zijn carrière in ontvangst mogen nemen. De prijs werd uitgereikt door Phillip Cocu, zijn voormalige ploegmaat bij PSV.

De 40-jarige Simons is vorig zomer bij Club Brugge zijn laatste contractjaar ingegaan en het is momenteel nog niet duidelijk of de middenvelder er nog een jaar zal bijdoen. "Ik laat de deur open. We bekijken het maand per maand", zei hij nadat hij de prijs op het Gala van de Gouden Schoen in Lint in ontvangst had genomen.

Bij Club Brugge kan de Gouden Schoen van 2002 nog steeds op een basisplaats rekenen en is hij één van de steunpilaren in het elftal van Michel Preud'homme. Bij de Rode Duivels zorgde bondscoach Roberto Martinez dan weer voor een verrassing door het ouderdomsdeken bij de selectie te halen voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland. In die interland pakte Simons zijn 94ste cap en werd hij met zijn 39 jaar de oudste Rode Duivel in de geschiedenis.

Simons is sinds 2013 aan zijn tweede ambtstermijn bij blauw-zwart bezig, na een eerste passage in het Jan Breydelstadion tussen 2000 en 2005. Nadien schreef hij bij zowel PSV Eindhoven (2005-2010) als Nürnberg (2010-2013) een succesverhaal.