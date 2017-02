De Senegalese verdediger Kara Mbodji zal dan toch niet geopereerd worden aan zijn knie. Dat kondigde Anderlecht woensdag aan op haar website. Kara is komende zondag (14u30) al inzetbaar in de topper tegen Zulte Waregem.

"Op dit ogenblik bevindt Kara Mbodji zich in Frankrijk waar hij zijn knie laat onderzoeken", legt Anderlecht uit op haar website. "Een vooraanstaande sportdokter en kniespecialist bevestigde er de diagnose van de medische staf van RSC Anderlecht en van dokter Declercq: er is geen operatie nodig."



Vorige week leek Kara, na zijn uitschakeling in de kwartfinales op de Africa Cup en het mislopen van een toptransfer, nog aan te sturen op een operatie aan de knie. Anderlecht kan de verdediger in het voorjaar echter goed gebruiken in de titelstrijd en schotelde hem een verbeterde overeenkomst aan.