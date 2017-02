Nicolas Lombaerts speelt ondanks interesse van AA Gent, Club Brugge, Anderlecht en KV Oostende nog steeds in Sint-Petersburg. In het voetbalmagazine Fan maakt de verdediger duidelijk dat hij komende zomer wellicht voor de Kustboys zal spelen.

KV Oostende ondernam op het einde van de wintertransfermercato verwoede pogingen om Nicolas Lombaerts weg te halen bij Zenit Sint-Petersburg. Maar Zenit-trainer Mircea Lucescu zei uiteindelijk njet, ondanks de komst van Branislav Ivanovic van Chelsea. "Ze hebben me nu beloofd dat ik deze zomer sowieso mag vertrekken naar een club waar ik zelf naartoe wil gaan", aldus Lombaerts in Fan.



De kans is groot dat die club KV Oostende zal zijn. "Het is dicht bij huis en ik zou neutraal blijven. Teken ik voor Anderlecht of AA Gent, dan zou ik het mogen horen in Brugge. Teken ik in Brugge, dan pakken ze me wellicht de bar af die naar mij genoemd is in de Ghelamco Arena. Plus, ik heb wel sympathie voor Marc Coucke."