Standard heeft zich met de 21-jarige Oekraïner Valeriy Luchkevych versterkt. De belofte-international komt over van Dnipro Dnipropetrovsk. Hij kan zowel als rechtsachter als rechtsmidden uitgespeeld worden.

Luchkevych speelde sinds 2013 voor Dnipro, dat hem bij zijn jeugdclub Metalurh Zaporizhya wegplukte. In het seizoen 2014-2015 maakte hij deel uit van het team dat de finale van de Europa League bereikte. In die finale (3-2 verlies tegen Sevilla) bleef hij wel op de bank. In de kwartfinale tegen Club Brugge (0-0 en 1-0) startte hij wel twee keer in de basis.

"Valeriy is net 21 jaar geworden, maar heeft toch al ervaring opgedaan in de Oekraïense competitie en op het Europese toneel", vertelt sportief directeur Olivier Renard op de clubsite. "Aangezien hij op de beide rechterflankposities uit de voeten kan, zal hij de concurrentie binnen de groep aanscherpen. Hij kijkt ernaar uit om zijn eerste buitenlandse ervaring te starten, zijn nieuwe ploegmaats te ontmoeten en zijn kwaliteiten tentoon te spreiden in onze competitie. Het is voor hem een belangrijke stap in zijn carrière."