Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft één speeldag schorsing en 400 euro boete gevorderd voor Standard-verdediger Filip Mladenovic, die zondag op de 24ste speeldag in de Jupiler Pro League al in de tweede minuut werd uitgesloten. Zijn ploeggenoot en aanvaller Ishak Belfodil kijkt aan tegen een schorsing van drie speeldagen, waarvan twee effectief, een een geldstraf van 800 euro.

In de doelpuntenloze kraker op het veld van RSC Anderlecht moest Standard na nog geen twee minuten met tien spelers voort. Na een opstootje met Alexandru Chipciu kreeg Mladenovic rood van scheidsrechter Bart Vertenten, die de kaart toonde op aangeven van zijn lijnrechter. "Mladenovic gaf een armslag in de richting van het hoofd van de tegenstander", noteerde Vertenten in zijn rapport. In de slotfase werd ook Belfodil uitgesloten voor natrappen op Isaac Kiese Thelin.



Niet lang nadat de Rouches het voorstel ontvingen, lieten ze op de clubwebsite al weten dat niet te aanvaarden. Club en spelers verschijnen dus dinsdag voor de Geschillencommissie.



Eric Deflandre, assistent-trainer van Aleksandar Jankovic bij de Luikenaars, kreeg 400 euro boete voorgesteld als minnelijke schikking nadat hij een "afkeurend gebaar" had gemaakt aan het adres van de wedstrijdleiding.