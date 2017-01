Bij vicekampioen RSC Anderlecht is Ruben Martinez voorgesteld als nieuwe doelman. De 32-jarige Spanjaard komt tot het einde van het seizoen op huurbasis over van Deportivo La Coruna en moet bij paars-wit de vervanger worden van reservedoelman Davy Roef. Volgens manager Herman Van Holsbeeck is het huiswerk klaar.

Bij Depor was Ruben Martinez slechts derde doelman na de Poolse international Przemyslaw Tyton en de Argentijn German Lux. Ruben mocht er enkel spelen in de Copa del Rey en kwam zo voor de winterstop slechts tot vier wedstrijden. "Ik denk dat ik wel hetzelfde niveau heb als de twee overige doelmannen, maar een coach brengt die niet gauw wissels aan in een ploeg die goed draait. Ik heb dus niet getwijfeld toen ik het aanbod van Anderlecht kreeg. Het is een club met een rijke geschiedenis, die voor de titel speelt en nog in de Europa League zit", aldus Ruben.



In het Astridpark moet de Spanjaard de concurrentie aangaan met Frank Boeckx. "Ik heb nog niet met hem getraind, maar ik zag hem woensdag in de wedstrijd tegen Westerlo wel aan het werk. Hij is een goede, solide doelman", besloot Ruben, die in de hoofdstad het rugnummer 1 van Roef krijgt.



Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck is tevreden met het geleverde werk tijdens de wintermercato, die dinsdag om middernacht onherroepelijk sluit. "Voor de start van de mercato vroeg de coach me een aanvaller, middenvelder en doelman. Weiler heeft me een lijst met spelers gegeven en ik heb al zijn verzoeken ingewilligd. De doelman die hij wou, zit hier naast me", verwees HVH naar Ruben Martinez. "Weiler kende hem al en vroeg ons alles te doen om hem naar hier te halen. Deportivo wou hem echter enkel laten vertrekken als ze over een andere doelman konden beschikken. Daarna hebben we met de entourage van Roef naar deze oplossing toegewerkt. Davy wou ook echt wel naar LA Coruna."



Met de komst van de Zweedse aanvaller Isaac Kiese Thelin, de spraakmakende transfer van de Franse middenvelder Adrien Trebel en Ruben is het huiswerk van Van Holsbeeck deze wintermercato afgerond. "In principe komen er geen transfers meer, maar de mercato duurt nog tot dinsdag en je moet altijd de ogen openhouden voor het geval er zich nog interessante mogelijkheden aanbieden. Ook uitgaande transfers kunnen nog altijd. Diego Capel zou ons nog kunnen verlaten, maar enkel als er een bod binnenloopt waarin alle partijen zich kunnen vinden."