Davy Roef trekt op huurbasis naar Deportivo La Coruña. Dat maakte de Spaanse club dinsdag bekend. Ruben Fernandez maakt de omgekeerde beweging.

Roef begon na het vertrek van Silvio Proto als eerste doelman van Anderlecht aan het seizoen. Eind november verspeelde hij zijn plaats aan Frank Boeckx. Roef, die eerder al kloeg over het gebrek aan speeltijd, stuurde aan op een vertrek. In Galicië krijgt de 22-jarige doelman alvast geen garantie op speelminuten. De Poolse international Przemyslaw Tyton is de eerste keuze, de Argentijn German Lux neemt de rol van invaller op zich.



Ruben Fernandez, derde doelman bij Deportivo, zal Roef vervangen in het Astridpark. De Spanjaard arriveerde maandag om medische testen af te leggen en dinsdag volgde een akkoord.