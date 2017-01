Standard stelde zijn Roemeense aanwinst Razvan Marin voor aan de pers. De 20-jarige Roemeen, overgekomen van Viitorul Constanta, tekende op Sclessin een contract voor 4,5 jaar. Marin definieerde zichzelf als "een speler die graag tussen de lijnen opereert en het spel kan verdelen".

Na de 0-3 nederlaag zondag tegen Club Brugge zal de druk op het Roemeense talent Ravzan Marin zonder twijfel toenemen. Er wordt van hem dat vleugje creativiteit verwacht dat het huidige Standard mist. "Ik ga mijn best doen om mijn reputatie waar te maken", opende Marin, die zondag al tien minuutjes mocht invallen tegen Club Brugge.



"Ik heb voorlopig nog maar twee keer met de groep getraind en was dus al tevreden dat ik op de bank mocht starten", legde de viervoudig Roemeens international uit. "Het was me ook meteen duidelijk dat het niveau in België hoger ligt dan in Roemenië. Maar als de trainer me nodig heeft, zal ik er staan. Ik heb in Roemenië veel gespeeld tot de winterstop en heb me de afgelopen tien dagen intensief voorbereid. De groep heeft me ook goed opgevangen. Ik voel me al goed geïntegreerd."



Marin werd in zijn thuisland opgeleid aan de academie van Gheorghe Hagi, de Roemeense topvoetballer uit de jaren '80 en '90, en ziet zichzelf als een speler die graag tussen de lijnen opereert en het spel kan verdelen. "Ik wil vooral geen vergelijking starten, maar mijn grote voorbeeld is Xavi." Een vergelijking met de Roemeense recordtransfer van Anderlecht, Nicolae Stanciu, wilde hij wel maken. "Hij is offensief sterker, maar ik kan beter mijn streng trekken in defensief opzicht."



Marin lichtte ten slotte zijn keuze voor Standard nog toe. "Er was ook interesse van verschillende Italiaanse clubs, maar op aanraden van Liviu Ciobotariu, een oud-verdediger van de Rouches, koos ik voor Standard."