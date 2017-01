Verlaat Leon Bailey dan toch Racing Genk deze winter? Genk-coach Stuivenberg heeft Bailey alvast niet in de kern opgenomen voor de wedstrijd van dinsdagavond, thuis tegen Kortrijk.

Stuivenberg had een gesprek met de jonge Jamaicaan, "met als uitkomst dat hij niet geselecteerd is voor de wedstrijd", luidde het. "Over de verdere inhoud van het gesprek wordt niet gecommuniceerd", laat Stuivenberg weten. "Dat geldt voor deze week. Daarna gaan we de situatie verder bekijken."



Bailey was zondag niet op training bij KRC Genk. Samen met vader Craig Butler en halfbroer Kyle zat hij aan tafel met Patrick Janssens en Dimi de Condé. Janssens: "Die afspraak was al eerder gemaakt. We hebben een uurtje samengezeten. Over de inhoud van dat gesprek wil ik niks kwijt. Alleen dat er geen reden is om ongerust te zijn."