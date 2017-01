KV Kortrijk heeft vrijdag de twee nieuwkomers Hannes Van der Bruggen en Teddy Chevalier voorgesteld. Beide spelers zijn in de winterstop overgekomen om de eersteklasseclub te versterken.

Met Teddy Chevalier haalt Kortrijk een oude bekende binnen. De Fransman speelde van 2013 tot 2015 al voor KVK. De ploeg neemt hem nu over van het Franse RC Lens. "Ik ben terug thuis en dat geeft een goed gevoel. Ik wou zelf deze stap maken, dus alles was vrij snel beklonken", aldus de 29-jarige Chevalier.



"Play-off I wordt moeilijk, maar blijft mogelijk. Anders moet je er niet aan beginnen. Het is best mogelijk dat ploegen die voor ons staan ook een slechte reeks neerzetten." KVK staat voorlopig elfde op tien punten van de zesde plaats. Zaterdag speelt de club de derby tegen de buren uit Zulte Waregem. "Een droommatch voor mij. Eentje die ik zeker wil winnen", vertelt Chevalier die bij Essevee zijn carrière vorm gaf tussen 2009 en 2012.



Ook Hannes Van der Bruggen blijft ambitieus. De 23-jarige middenvelder komt over van AA Gent, waar hij een tijdlang aanvoerder was, maar op een zijspoor sukkelde. "Dit is een heel warme club", opent Van der Bruggen. "Of ik hier patron kan worden? Ik bekijk het match per match, zo raak je het verst", zei Van der Bruggen die tekende tot medio 2021. KV Kortrijk sluit overigens niet uit dat de club zich deze winter nog versterkt met een of twee spelers.