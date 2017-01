Eupen heeft in de Qatarse hoofdstad Doha het Chinese Shanghai SIPG met 1-0 geklopt.

Florian Taulemesse scoorde diep in de tweede helft het enige doelpunt vanop de stip. Shanghai SIPG wordt getraind door de Portugees André Villas-Boas, die geen basisplek had voor zijn landgenoot Carvalho. De Brazilianen Hulk en Oscar startten wel aan de partij.



Standard ging in het Spaanse Marbella kansloos ten onder tegen Dortmund. De Duitse topclub haalde het met 3-0 na doelpunten van Pulisic, Passlack en Guerreiro. Ishak Belfodil, die op weg lijkt naar Everton, stond gewoon in de basis bij de Luikenaars.



Even verderop kon in La Linea trok Club Brugge aan het langste eind tegen Freiburg, het nummer acht uit de Bundesliga. Haberer zette de Freiburg op het halfuur op voorsprong, maar Jelle Vossen, Ruud Vormer en Wesley Moraes zetten de 1-3 eindstand op het scorebord.



Waasland-Beveren bleef in San Pedro del Pinatarop een 0-0-gelijkspel steken tegen Erzebirge Aue, de voorlaatste uit de 2.Bundesliga.