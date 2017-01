Landskampioen Club Brugge heeft met het Colombiaanse Deportivo Cali een overeenkomst bereikt omtrent de transfer van de Colombiaanse verdediger Helibelton Palacios.

De 23-jarige international ondertekende bij blauw-zwart een contract tot 2020, met optie op een bijkomend jaar, zo maakte de club bekend.



Helibelton Palacios sloot zaterdag al aan bij Club op de traditionele winterstage in het Spaanse Sotogrande. "Palacios is een snelle, wendbare flankverdediger die zowel links als rechts uit de voeten kan", klinkt het in de mededeling van de competitieleider. "Hij maakte in 2015 zijn debuut voor de Colombiaanse nationale ploeg, die zesde op de FIFA-ranking staat. Hij stond er aan de aftrap samen met ex-Bruggeling Carlos Bacca. Afgelopen zomer was Helibelton nog basisspeler in het Colombiaanse elftal dat de kwartfinales van het olympisch voetbaltoernooi haalde."



Over de transfer van zijn land- en ploeggenoot German Mera is er nog geen duidelijkheid. Volgens sommige bronnen zou de 26-jarige centrale verdediger pas komende zomer naar Brugge afzakken. Met reeds vier transfers op de teller toont Club zich hoe dan ook erg bedrijvig in het begin van de wintermercato.



Deze ochtend werd al de komst van Lex Immers aangekondigd, na sterkhouder Ruud Vormer, Ricardo van Rhijn en Stefano Denswil al de vierde Nederlander in de Brugse kern. Eerder deze week tekenden spits Carlos Strandberg en doelman Ethan Horvath in het Jan Breydelstadion. Reservedoelman Sébastien Bruzzese, centrale verdediger Brandon Mechele en linkerflankspeler Boli Bolingoli werden tot het einde van het seizoen uitgeleend aan STVV. Voor aanvaller Nikola Storm lopen er gesprekken met het Nederlandse Willem II en OH Leuven voor een uitleenbeurt.